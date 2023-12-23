Депутат Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста

Депутат Государственной Думы Александр Шолохов, в беседе с Lenta.ru, поделился своим мнением относительно идеи лишения Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за его участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.
"Если бы это был первый случай, когда Киркоров совершил что-то шокирующее, то, мягко говоря, это можно было бы обсудить. Но он постоянно устраивает какие-то выходки: то разгуливает полуголый, то что-то еще. Честно говоря, не ясно, за что этот человек получил звание", — заявил Шолохов, выражая свое возмущение.
Политик также считает, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста. Шолохов подчеркнул, что решение о лишении певца звания может принять только тот, кто ему это звание присудил. По информации из СМИ, звание народного артиста России вручается указом президента страны.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.