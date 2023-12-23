Депутат Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста

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Депутат Государственной Думы Александр Шолохов, в беседе с Lenta.ru, поделился своим мнением относительно идеи лишения Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за его участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

"Если бы это был первый случай, когда Киркоров совершил что-то шокирующее, то, мягко говоря, это можно было бы обсудить. Но он постоянно устраивает какие-то выходки: то разгуливает полуголый, то что-то еще. Честно говоря, не ясно, за что этот человек получил звание", — заявил Шолохов, выражая свое возмущение.

Политик также считает, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста. Шолохов подчеркнул, что решение о лишении певца звания может принять только тот, кто ему это звание присудил. По информации из СМИ, звание народного артиста России вручается указом президента страны.