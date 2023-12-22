Мама Дмитрия "Пухляша" Красилова выступила с трогательной речью на прощании

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На Троекуровском кладбище прошло прощание с танцором Дмитрием Красиловым, известным как "Пухляш", и об этом подробно рассказало издание StarHit. К мероприятию пришли как близкие и друзья артиста, так и звезды, включая Елену Борщеву, Стаса Костюшкина, NILETTO и рэпера ST.

Фото: Фото: vk.com/krasilov94

На церемонии прощания мать Красилова обратилась к присутствующим эмоциональной речью, с трудом справляясь с эмоциями. Она выразила благодарность за поддержку и отметила, что очень ценит тот факт, что люди встретили ее сына в Москве. Женщина подчеркнула, что ей было очень важно, чтобы ее сын был окружен прекрасными людьми, готовыми поддерживать его в трудные моменты.

Мать Красилова также отметила, что похороны танцора пройдут в его родном городе Заринск в Алтайском крае.