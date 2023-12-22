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Бикович признался, что боялся сниматься в "Холопе 2" из-за успеха первой части

1:12
Шоу-бизнес

Сербско-российский актер театра и кино Милош Бикович высказал свои опасения относительно участия в фильме "Холоп 2", как он рассказал журналистам News. ru во время закрытой премьеры проекта. Артист признался, что изначально боялся, что сиквел не сможет превзойти первую часть, которая собрала более 3 миллиардов рублей в прокате. Однако, после изучения сценария, все его сомнения были развеяны.

Бикович признался, что боялся сниматься в "Холопе 2" из-за успеха первой части
Фото: YouTube

Бикович подчеркнул, что основной задачей было создать продолжение, значительно превосходящее первую часть и приносящее зрителю новые впечатления. Актер поделился, что команда работала над тем, чтобы сохранить ощущения, с которыми зритель покидал зал после просмотра первого фильма, и в то же время удивить аудиторию. Он отметил, что картина стала еще более роскошной и забавной благодаря изменениям в сюжете.

Бикович выразил уверенность в том, что создатели картины смогли превзойти свои ожидания и подчеркнул, что премьера второй части "Холопа" ожидается 1 января 2024 года.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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