"Тяжелый характер": композитор Паулс резко высказался о Пугачёвой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На пике своей карьеры Алла Пугачева исполняла композиции, созданные известным музыкальным автором Раймондом Паулсом.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Сам Паулс поделился своими впечатлениями от сотрудничества с певицей, подчеркнув, что совместная работа с Аллой привела к созданию нескольких великолепных выступлений, и он удовлетворен результатами их совместного творчества.

Однако, Паулс подчеркнул, что их отношения были далеки от совершенства и не всегда проходили гладко. Иногда они могли долго не общаться по различным причинам. Композитор также выразил недовольство тяжелым характером Примадонны.

Паулс отметил, что ему приходилось сталкиваться с трудностями в процессе сотрудничества с Пугачевой из-за ее непредсказуемого поведения. Тем не менее, он подчеркнул, что Алла Пугачева — творческая личность, с которой мало кто может сравниться.