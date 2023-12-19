Стало известно, сколько Пугачёва получает за один новогодний корпоратив

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва, покинувшая Россию, запросила 44,9 миллиона рублей за своё новогоднее выступление, как сообщает журнал Super. Этот гонорар является самым высоким среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Второе место, по данным издания, занял исполнитель хита "Дельтаплан" Валерий Леонтьев, который запросил 10,8 миллиона рублей за выступление.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Super отмечает, что бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров готов выступить за 10 миллионов рублей, немного меньшую сумму, 9,85 миллиона рублей, запросил Григорий Лепс, а Николай Басков предложил свои услуги за 5,8 миллиона рублей. Более молодые исполнители берут более скромные гонорары. Например, пригласить на корпоратив Клаву Коку обойдется в 3 миллиона рублей, а Диму Билана — в 4,3 миллиона рублей.

Ранее Галкин* признался, что Пугачёва не одобряет его любовь к алкоголю.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.