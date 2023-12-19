Стало известно, сколько Пугачёва получает за один новогодний корпоратив

Певица Алла Пугачёва, покинувшая Россию, запросила 44,9 миллиона рублей за своё новогоднее выступление, как сообщает журнал Super. Этот гонорар является самым высоким среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Второе место, по данным издания, занял исполнитель хита "Дельтаплан" Валерий Леонтьев, который запросил 10,8 миллиона рублей за выступление.
Super отмечает, что бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров готов выступить за 10 миллионов рублей, немного меньшую сумму, 9,85 миллиона рублей, запросил Григорий Лепс, а Николай Басков предложил свои услуги за 5,8 миллиона рублей. Более молодые исполнители берут более скромные гонорары. Например, пригласить на корпоратив Клаву Коку обойдется в 3 миллиона рублей, а Диму Билана — в 4,3 миллиона рублей.
Ранее Галкин* признался, что Пугачёва не одобряет его любовь к алкоголю.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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