Галкин* признался, что Пугачёва не одобряет его любовь к алкоголю

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* рассказал на дне рождения музыканта Андрея Макаревича** о реакции Аллы Пугачёвой на его отношения с алкоголем.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Выходя на сцену с полупустой бутылкой виски, Галкин* развлекал гостей, опустошая ее наполовину в процессе своего выступления. Юморист признался, что его супруга беспокоится по поводу его "выступления" под влиянием алкоголя.

Он добавил, что Пугачева не ставит ему запретов на выпивку, объясняя это тем, что он не является "бабником". Галкин подчеркнул, что их семейная жизнь проходит спокойно, и пошутил, что у них нет никаких причин возвращаться в Россию.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

