72-летний Олег Газманов получил премию за вклад в развитие творчества

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18 декабря в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии "Легенды Тавриды". Эта награда присуждается представителям культуры и искусства, активно поддерживающим творческую молодежь, а также являющимся наставниками в арт-кластере "Таврида". Победителя выбирают участники данного кластера. В этом году статуэтку в виде скульптуры "Человек, смотрящий в море", установленной в Крыму, вручили певцу Олегу Газманову.

Фото: "File:Газманов, Олег Михайлович 52 Чуприна Вадим. А.jpg" by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0.

Олег Газманов выразил свою благодарность, отметив, что несмотря на то, что он уже получил десятки других премий, эта для него особенно ценна. Певец подчеркнул, что премия "Легенды Тавриды" является самой чистой и искренней, без излишнего пафоса. Он выразил радость и благодарность всем присутствующим на церемонии, подчеркнув, что очень счастлив.

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