Опубликована последняя видеозапись с актёром Дмитрием Красиловым

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В социальных сетях начали распространять последний видеоролик с известным танцором и актёром Дмитрием Красиловым, которого многие знают по клипу "Puplish" группы Little Big. Этот ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Красилов посетил мероприятие — премьеру комедии "Новогодний All-Inclusive" в кинотеатре "Октябрь". В тот день у артиста был выходной.

По словам свидетелей, Красилов, как обычно, был весёлым, много шутил и с удовольствием давал интервью. После показа фильма танцор почувствовал себя плохо и решил отправиться домой. Затем он перестал отвечать на звонки, что вызвало беспокойство у его менеджера.

В понедельник, 18 декабря работодатель пришёл к молодому актёру, но никто не открыл дверь. В итоге сотрудники МЧС выломали дверь, и там обнаружили тело артиста без признаков жизни.

По предварительной информации, у актёра произошёл сердечный приступ. Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Красилову было всего 29 лет.