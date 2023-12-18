Переживший ампутации конечностей фигурист Роман Костомаров исполнил танец на льду, с которым он стал чемпионом на Олимпийских играх в Турине.
Роман Костомаров снова показал чудеса преодоления и силы духа. Фигурист повторил свой легендарный номер со своей напарницей Татьяной Навкой. Это номер принёс российским фигурстам победу на Олимпиаде в 2006 году.
Это первое публичное выступление на льду Романа Костомарова после того, как он лишился конечностей.
Ранее сообщалосьь, что Роман Костомаров довёл до слёз жюри передачи "Аватар" своим трогательным выступлением.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.