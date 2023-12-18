Костомаров на протезах повторил свой легендарный номер "Кармен" с Татьяной Навкой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Переживший ампутации конечностей фигурист Роман Костомаров исполнил танец на льду, с которым он стал чемпионом на Олимпийских играх в Турине.

Фото: Стоп-кадр с видео, Telegram-канал RT

Роман Костомаров снова показал чудеса преодоления и силы духа. Фигурист повторил свой легендарный номер со своей напарницей Татьяной Навкой. Это номер принёс российским фигурстам победу на Олимпиаде в 2006 году.

Это первое публичное выступление на льду Романа Костомарова после того, как он лишился конечностей.

Ранее сообщалосьь, что Роман Костомаров довёл до слёз жюри передачи "Аватар" своим трогательным выступлением.