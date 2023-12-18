После новогодних вечеров "Песня года — 2023" и "Жара" в Москве российские артисты массово стали жертвами гриппа и простуды.
Среди пострадавших — Лера Кудрявцева, Лариса Долина, группа "Раса", а также Киркоров, Лепс, Гагарина и другие.
Звезды, принимавшие участие в мероприятиях, чихали, кашляли и подхватили инфекцию, но из-за новогодних концертов и мероприятий они предпочитают скрывать свое состояние, несмотря на физический изнурительный график.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.