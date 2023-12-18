Российский артисты массово слегли после "Песня года — 2023"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После новогодних вечеров "Песня года — 2023" и "Жара" в Москве российские артисты массово стали жертвами гриппа и простуды.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Среди пострадавших — Лера Кудрявцева, Лариса Долина, группа "Раса", а также Киркоров, Лепс, Гагарина и другие.

Звезды, принимавшие участие в мероприятиях, чихали, кашляли и подхватили инфекцию, но из-за новогодних концертов и мероприятий они предпочитают скрывать свое состояние, несмотря на физический изнурительный график.