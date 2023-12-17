"Идете лесом": Ксения Бородина ответила на критику шуток про "Слово пацана"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram*, что не обращает внимания на мнение тех, кто критикует ее шутки. В своем видеоролике, пародируя персонажа из сериала "Слово пацана", она предложила хейтерам "идти лесом". Некоторые пользователи социальной сети осудили звезду за такие посты, считая подобное поведение неуместным для женщины после 40 лет.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

"Ужасно, что это? Юмор — не ваш конек, Ксения!" — написал один из пользователей.

В ответ на критику, Бородина заявила:

"Если бы я прислушивалась к вашим советам, моя популярность была бы не такой высокой. Не нравятся мои ролики — проходите мимо и занимайтесь своими делами".

Она также подчеркнула, что женщины сталкиваются с предвзятостью после 40 лет из-за "непозволительного" поведения. По ее словам, некоторые люди считают, что в этом возрасте женщина должна ограничиваться лишь фотографиями в платке с книгой в саду или публикациями огородных забот.

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