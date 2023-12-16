Артисты Валерий Меладзе, Иван Ургант и Сергей Пенкин поделились деталями о неожиданных подарках, которые они получили однажды от таинственного российского олигарха.
В тот день пятеро знаменитостей, включая Филиппа Киркорова и Николая Баскова, стали обладателями новеньких автомобилей немецкой марки стоимостью несколько миллионов рублей.
Сергей Пенкин, рассказавший о щедрых подарках, подчеркнул, что это был единственный дорогой презент в его жизни. Артисты выразили благодарность за внимание и подарки от обеспеченных поклонников, подчеркнув, что такие жесты делают их жизнь еще ярче.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.