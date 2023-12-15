Певица Светлана Лобода назвала причину исполнения песен на русском языке: украинский вообще не понимают

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Украинская певица Светлана Лобода заявила, что не намерена прекращать исполнение песен на русском языке, поскольку за пределами Украины украинский язык незнаком многим. Об этом она рассказала в интервью BBC.

Фото: Инстаграм Светланы Лободы.

Певица объяснила, что большая часть её родной страны говорит на русском языке и она будет продолжать создавать музыку на обоих языках, чтобы угодить русскоязычной аудитории. Лобода признаёт, что вопрос русского языка является очень острым на Украине, и когда она находится на родине, то всегда разговаривает на украинском.

"В мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают. Это всего лишь локальная история для украинского рынка", — подчеркнула поп-звезда.

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