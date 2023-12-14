Филипп Киркоров снова оскорбил журналистку

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Певец Филипп Киркоров, прославившись в свое время грубостью к представительнице СМИ, вспомнил о былом и оскорбил журналистку задавшей вопрос о новой пластике.

Фото: Скрин с видео Telegram-канал Super.ru

Об этом сообщил Telegram-канал Super. ru, напомнив, что "давно Киркоров не отправлял прессу по знакомому маршруту. Случай предоставился на мероприятии блогера и певицы Margo".

На светскую тусовку 56-летний Филипп Бедросович прибыл в костюме, чем-то напоминающим рыцарскую кольчугу, о чем и спросила его представительница прессы.

"Я сегодня в образе, это рыцарский образ, я сегодня ее рыцарь", — начал было Киркоров. Но когда девушка попросила его развеять миф о новой пластической операции, Киркоров изменился в лице. "Все, иди в ж…!" — крикнул он и буквально убежал от журналистки.

0:03 / 18:40 Не могу остановиться! Филипп Киркоров о пластических операциях