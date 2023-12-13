Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда" на RTVI.

Фото: Минобороны РФ

Певица считает, что участие артистов в таких мероприятиях лишено героизма и является необдуманным поступком. Она подчеркнула, что отказалась от предложения выступить перед военными, но не из-за страха перед фронтом, а потому что по её мнению, подобные выступления не приносят никакой пользы и являются исключительно "дурью".

"Ехать туда, песни петь — это ни хрена не героизм", — передаёт слова певицы News.ru.

Разина высказала убеждение, что на передовой не должно быть места "песням и пляскам" звезд эстрады, а их участие в событиях подобного рода лишь превращает мероприятие в корпоратив. Певица предложила вместо этого варианты, такие как прослушивание радио или собственные музыкальные выступления среди военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на Украине анонсировали выступление российского певца Шамана в апреле 2024 года.