Певица Маша Распутина взяла свой псевдоним из-за Аллы Пугачёвой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Маша Распутина объявила о своем решении изменить свое имя и фамилию в паспорте, теперь она — Алла Агеева. Тем не менее, на постерах и афишах мероприятий она будет продолжать подписываться под своим хорошо известным псевдонимом.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Маша раскрыла, что выбрала имя "Маша" из-за того, что на тот момент уже существовала другая певица по имени Алла (Пугачева). Касательно фамилии Распутина, она была связана с родовым домом артистки в деревне Уроп, сообщает passion.ru.

Исполнительница призналась, что со временем пожалела о принятом псевдониме, поскольку "подхватывает энергию другого человека". Однако, несмотря на необходимость изменения официальных документов, Распутина не испытывает страха перед этим.

"А куда деваться?".

Несмотря на изменения в официальных документах, артистка планирует продолжать выступать перед публикой под привычным псевдонимом Маши Распутиной, опасаясь, что "люди не поймут" новое имя.