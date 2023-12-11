Фаворит Пугачевой Савин рассказал о банковских счетах певицы за границей

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачева, вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми, решила покинуть Россию, начав с Израиля и затем выбрав Кипр, где они приобрели роскошную недвижимость в Лимассоле.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

В беседе с aif. ru, Сергей Савин, актер и певец, подтвердил решение Пугачевой, указав на ее стремление защитить семью и наличие банковских счетов за границей. Он отметил, что знал об имуществе и счетах Пугачевой заранее, и не понимает ажиотажа вокруг новой покупки на Кипре, учитывая, что у нее уже были недвижимость и квартиры за рубежом.

Савин также выразил мнение, что большинство критиков были бы не против собственных заграничных владений, а касательно ухода из страны, подчеркнул разницу между приобретением недвижимости за границей и покиданием Родины в сложный период. Он подчеркнул свое личное решение остаться в стране, пока Россия защищает свои интересы.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента

Что рассказал о Пугачёвой её фаворит?