Фигуристу Роману Костомарову приходится заново учиться стоять на коньках. Спортсмен показал свою первую тренировку после ампутации конечностей.

Роман Костомаров впервые вышел на лёд на коньках после перенесённых операций.

"Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна", — написал фигурист под видео в социальных сетях.