Известный фильм о школе "Доживём до понедельника" принёс начинающему актёру Илье Баскину его первую роль в эпизоде рыжего лохматого ученика. В этом году картина отмечает своё 55-летие.
В 70-е годы артист уехал в США, где снялся в более чем сотне фильмов. Зрители запомнили его по роли мистера Дитковича в фильме "Человек-паук", в котором он требовал: "Плати!"
Сначала актёр работал посудомойщиком в ресторане, одновременно совершенствуя свой английский язык.
Затем он присоединился к страховой компании, где работал параллельно с съёмками. Скоро Баскин получил возможность сняться в картине "Москва на Гудзоне", где он имел возможность работать с голливудской звездой Робином Уильямсом.
Как передаёт сайт aif.ru, Баскин со временем стал реже появляться на большом экране.
"Всё из-за возраста. Для пожилых актёров пишут меньше ролей. Мне помогает то, что я уже заработал "на хлеб с маслом", — объяснил артист.
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