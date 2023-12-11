Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный фильм о школе "Доживём до понедельника" принёс начинающему актёру Илье Баскину его первую роль в эпизоде рыжего лохматого ученика. В этом году картина отмечает своё 55-летие.

Фото: Кадр из фильма "Москва на Гудзоне" (1983)

В 70-е годы артист уехал в США, где снялся в более чем сотне фильмов. Зрители запомнили его по роли мистера Дитковича в фильме "Человек-паук", в котором он требовал: "Плати!"

Сначала актёр работал посудомойщиком в ресторане, одновременно совершенствуя свой английский язык.

Затем он присоединился к страховой компании, где работал параллельно с съёмками. Скоро Баскин получил возможность сняться в картине "Москва на Гудзоне", где он имел возможность работать с голливудской звездой Робином Уильямсом.

Как передаёт сайт aif.ru, Баскин со временем стал реже появляться на большом экране.

"Всё из-за возраста. Для пожилых актёров пишут меньше ролей. Мне помогает то, что я уже заработал "на хлеб с маслом", — объяснил артист.

Доживем до понедельника (1968)