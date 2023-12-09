Актриса Кристина Асмус продолжает делиться трогательными семейными моментами со своими подписчиками. Новую публикацию в запрещенной соцсети Кристина посвятила значимому члену своей семьи — своему дедушке.
На черно-белом снимке актриса поделилась воспоминаниями:
"Уникальная фотокарточка: мы, маленькие с сестрами (я по центру), и наш дедушка…", — написала Кристина.
Super.ru пишет, что она рассказала, что дедушка ушел из жизни два года назад в свой день рождения, поддавшись COVID-19. Он был шахтером в Новокузнецке, где Кристина провела свое детство. Дедушка оставил свой след в семейных воспоминаниях: был вечно ворчлив и любил собирать разные вещи. В семье он был единственным настоящим артистом, устраивая перформансы и страстно исполняя песни Высоцкого.
В завершении поста Кристина Асмус призналась в том, что редко бывала у дедушки в последнее время и не успела сказать ему много важных слов. Подписчики актрисы откликнулись на ее искренние слова и написали, что эти чувства им близки.
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