Актриса Кристина Асмус поделилась архивным фото с дедушкой и растрогала подписчиков

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус продолжает делиться трогательными семейными моментами со своими подписчиками. Новую публикацию в запрещенной соцсети Кристина посвятила значимому члену своей семьи — своему дедушке.

Фото: Личный аккаунт Кристины Асмус в Instagram by Кристина Асмус с дедушкой

На черно-белом снимке актриса поделилась воспоминаниями:

"Уникальная фотокарточка: мы, маленькие с сестрами (я по центру), и наш дедушка…", — написала Кристина.

Super.ru пишет, что она рассказала, что дедушка ушел из жизни два года назад в свой день рождения, поддавшись COVID-19. Он был шахтером в Новокузнецке, где Кристина провела свое детство. Дедушка оставил свой след в семейных воспоминаниях: был вечно ворчлив и любил собирать разные вещи. В семье он был единственным настоящим артистом, устраивая перформансы и страстно исполняя песни Высоцкого.

В завершении поста Кристина Асмус призналась в том, что редко бывала у дедушки в последнее время и не успела сказать ему много важных слов. Подписчики актрисы откликнулись на ее искренние слова и написали, что эти чувства им близки.

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