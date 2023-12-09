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Не из-за Галкина*: портниха Пугачёвой назвала главную причину отъезда примадонны из России

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Шоу-бизнес

Любовь Аксенова, давняя подруга и портниха Аллы Пугачевой, утверждает, что Примадонна эмигрировала не из-за отношений с Максимом Галкиным*, а в первую очередь из-за заботы о своих детях.

Не из-за Галкина*: портниха Пугачёвой назвала главную причину отъезда примадонны из России
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

В разговоре с журналистами MK.ru, Аксенова отмечает, что Пугачева всегда ценила душевность в отношениях и, несмотря на внешнюю крутость, является трепетным человеком в душе.

Портниха также высказывает свою озабоченность за здоровье и самочувствие Примадонны, раскрывая её реальное состояние за границей и рассказывая о том, как Алла откровенничает на тему своих проблем.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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