Любовь Аксенова, давняя подруга и портниха Аллы Пугачевой, утверждает, что Примадонна эмигрировала не из-за отношений с Максимом Галкиным*, а в первую очередь из-за заботы о своих детях.
В разговоре с журналистами MK.ru, Аксенова отмечает, что Пугачева всегда ценила душевность в отношениях и, несмотря на внешнюю крутость, является трепетным человеком в душе.
Портниха также высказывает свою озабоченность за здоровье и самочувствие Примадонны, раскрывая её реальное состояние за границей и рассказывая о том, как Алла откровенничает на тему своих проблем.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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