Певица Глюкоза рассказала, кто, по её мнению, достоин стать артистом года.
Певица Глюкоза назвала Jony "артистом года". Испоонительница хита "Невеста" призналась, что ей очень нравится как поёт музыкант из Азербайджана Джахид Афраил оглы Гусейнли, известный российской публике под псевдонимом Jony.
"Я так жалею, что не попала на его концерт. Я видела видео и поняла, что там было так круто, что теперь у меня мечта — сходить к Jony на концерт", — цитирует слова Глюкозы Telegram-канал "Блокнот Старс".
Ранее сообщалось, что певица Тейлор Свифт стала "человеком года" по версии журнала Time, обогнав в рейтинге Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.