Певица Глюкоза заявила, что "артистом года" должен стать певец Jony

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза рассказала, кто, по её мнению, достоин стать артистом года.

Фото: ВК-аккаунт певца JONY

Певица Глюкоза назвала Jony "артистом года". Испоонительница хита "Невеста" призналась, что ей очень нравится как поёт музыкант из Азербайджана Джахид Афраил оглы Гусейнли, известный российской публике под псевдонимом Jony.

"Я так жалею, что не попала на его концерт. Я видела видео и поняла, что там было так круто, что теперь у меня мечта — сходить к Jony на концерт", — цитирует слова Глюкозы Telegram-канал "Блокнот Старс".

Ранее сообщалось, что певица Тейлор Свифт стала "человеком года" по версии журнала Time, обогнав в рейтинге Владимира Путина и Си Цзиньпина.