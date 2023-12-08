Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за композитора Евгения Шахрая

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Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева спустя полтора года после смерти исполнителя хита "Шоколадный заяц" снова вышла замуж за композитора и 60-летнего артиста Евгения Шахрая. Разница в возрасте у супругов — 23 года.

Фото: Личный аккаунт Евгения Шахрая в Instagram by Евгений Шахай is licensed under Валерия Калачева и Евгений Шахай

Super.ru пишет, что их связала не только симпатия, но и творчество. В последнее время вдова Пьера Нарцисса начала петь, а супруг ее в этом поддерживает.

Свадьбу прокомментировал бывший директор Нарцисса Сергей Дворцов: признался, что событие его удивило, правда с Валерией они не общаются, но Сергей желает ей всего наилучшего.

Кухня | Сезон 2 | Серия 22 - 25