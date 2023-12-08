Стало известно, дети каких звёзд сыграли в сериале "Слово пацана"

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Сериал "Слово пацана" стал хитом конца 2023 года, завоевав 12-е место в рейтинге 250 лучших сериалов на "Кинопоиске".

Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Режиссер Жора Крыжовников снял экранизацию одноименной книги Роберта Гареева, а песня "Пыяла" на татарском языке из сериала удерживает верхнюю строчку мирового топа Shazam.

Дети и внуки знаменитостей сыграли в сериале ключевые роли, создавая связи с культовым "Реальные пацаны". Зрители поддерживают и осуждают проект в TikTok, где хештег #словопацана собрал почти 5 млрд просмотров.

Актерский состав включает Леона Кемстача (отчим актёра Антон Богданов), Ивана Янковского (внук народного артиста СССР Олега Янковского), Анну Пересильд (дочь актрисы Юлии Пересильд) и Ивана Макаревича (сын Андрея Макаревича*), придавая сериалу яркость и актуальность.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом