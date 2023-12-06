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Актриса Безрукова поздравила своего погибшего сына с днем рождения

1:13
Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Безрукова выразила свои чувства по поводу дня рождения своего покойного сына Андрея, который сегодня отметил бы свой 34-й день рождения. В трогательном посте в социальных сетях она вспомнила момент, когда ее спросили о самом счастливом дне в ее жизни, и она ответила: "6 декабря 1989 года — день рождения моего сына".

Актриса Безрукова поздравила своего погибшего сына с днем рождения
Фото: wikipedia.org by Лара Бардина is licensed under CC BY-SA 4.0

В свой праздник актриса выразила свою бесконечную любовь к Андрею, подчеркнув, что всегда будет хранить память о нем. Она поделилась воспоминаниями о его необыкновенной душе, описывая его как шаловливого, упрямого и веселого молодого человека. Однако, несмотря на его игривость, она отметила его чистоту, мудрость и благородство, сообщает "Первый женский".

"Не знаю, заслуженно ли меня выбрала такая ангельская душа, поскольку ребенок был необыкновенный… С днем рождения, мой ангел, люблю, твоя мама…", — сказала с любовью актриса.

Напомним, что Андрей Ливанов ушел из жизни в марте 2015 года, и его обнаружили в квартире.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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