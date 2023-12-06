Певице Ларисе Долиной потребовалась помощь врача во время концерта в Москве

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В честь своего 50-летия на сцене известная певица Лариса Долина устроила праздничный концерт, который состоялся 5 декабря 2023 года в Московском международном доме музыки. В течение выступления зрители обратили внимание на необычное поведение исполнительницы. Периодически она надолго исчезала за кулисами, а в это время музыканты продолжали выступать с инструментальными композициями. Наконец, 68-летняя артистка вынуждена была объяснить, что серьёзно заболела перед концертом, но не раскрыла природу своего недуга.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Обратившись к зрителям, Долина спросила, готовы ли они подождать, пока она будет обращаться за помощью к врачу, который даст ей необходимые лекарства. Зал откликнулся аплодисментами и одобрительными возгласами, передаёт "КП".

Лариса Долина - Пройдут дожди