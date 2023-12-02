Сбежавший актёр Анатолий Белый боится вернуться в Росиию:"это очень больно"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Анатолий Белый, проживающий в Израиле более года, высказал решительное нежелание вернуться в Россию из-за критики со стороны россиян.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

В интервью он рассказал о своем негативном восприятии и неудовлетворенности тем, что его антироссийская позиция вызывает неодобрение.

Артист признается, что не сможет вновь стать частью общества, которое, по его словам, плюет в его сторону и отвергает.

Белый отметил, что скучает по Москве и обожает Петербур. "Но не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько. Это очень больно, но нет", — добавил артист.

Вместо возвращения, он сосредотачивается на карьере в театре в Израиле и других странах, сталкиваясь с контроверсиями и критикой со стороны российских знаменитостей, которые считают его предателем.

Тем несмотря на сложности, Белый стремится к признанию в Израиле, где он зарабатывает на жизнь участием в театральных постановках.

Сбежавший Анатолий Белый заговорил о возвращении в Россию сердце сжимается