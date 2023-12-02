Актер Анатолий Белый, проживающий в Израиле более года, высказал решительное нежелание вернуться в Россию из-за критики со стороны россиян.
В интервью он рассказал о своем негативном восприятии и неудовлетворенности тем, что его антироссийская позиция вызывает неодобрение.
Артист признается, что не сможет вновь стать частью общества, которое, по его словам, плюет в его сторону и отвергает.
Белый отметил, что скучает по Москве и обожает Петербур. "Но не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько. Это очень больно, но нет", — добавил артист.
Вместо возвращения, он сосредотачивается на карьере в театре в Израиле и других странах, сталкиваясь с контроверсиями и критикой со стороны российских знаменитостей, которые считают его предателем.
Тем несмотря на сложности, Белый стремится к признанию в Израиле, где он зарабатывает на жизнь участием в театральных постановках.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.