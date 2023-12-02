Певица Валерия рассказала об отказе Иосифа Пригожина садиться на диету

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вчера Валерия и Иосиф Пригожины присутствовали на светской премьере новогодней комедии "Елки 10". Знаменитая пара поделилась планами на предстоящие праздники, отметив, что собираются работать, а после Нового года возможно, соберутся за столом вместе.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Валерия выразила свое непонимание к бешеной любви к майонезному салату Оливье, в то время как Иосиф признался, что он его обожает. В отличие от него, Валерия поддерживает более легкий подход к питанию и не разделяет его восторга по поводу этого салата.

Журналисты заметили, что Иосиф несколько "округлился", в связи с чем встал вопрос о похудении продюсера. Валерия подчеркнула, что не собирается заставлять мужа садиться на диету, так как он сам хозяин своей жизни.

"Его бесполезно сажать на диету. Он сам на нее не садится!", — заявила певица в интервью "Комсомольской Правде".

Всегда стройная и энергичная, Валерия также выразила свое недоумение по поводу избыточного потребления еды, особенно майонезных салатов, в новогоднюю ночь. По ее мнению, праздничный ужин лучше устраивать в раннее время, а ночью просто наслаждаться шампанским и поздравлениями под бой курантов.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин назвал Наргиз "неблагодарной свиньей" за финансирование ВСУ.

ПРИГОЖИН – впервые про слитый разговор, встречи с Путиным, критику Шамана / 50 вопросов