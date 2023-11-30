Певец Билан стал артистом года по версии премии "Золотой граммофон"

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Певец Дима Билан был удостоен музыкальной премии "Золотой граммофон" в категории "Артист года", сообщает ТАСС.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Билана

Также отмечается, что артистка Юлианна Караулова была награждена двумя премиями — "золотой" статуэткой и "зеленой". Последняя присуждается артистам, проявившим особую заботу об экологии и показавшим своим примером важность охраны окружающей среды. ТАСС подчеркивает, что в прошлом году "Зеленый граммофон" также достался Билану.

В этом году Дмитрий Маликов стал обладателем уже 13-и статуэтки, а Николай Басков — 21. Певец Хабиб впервые был удостоен награды.

Церемония вручения XXVIII Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" прошла 29 ноября. Ведущими церемонии стали певец Филипп Киркоров и шоумен Дмитрий Хрусталев. Со сцены Хрусталев объявил, что стал отцом впервые. Телеведущий состоит в браке с певицей и финалисткой шоу "Хочу в ВИА Гру" Марией Гончарук. При этом сама Гончарук не прокомментировала заявление мужа, несмотря на то, что присутствовала на церемонии "Золотой граммофон".

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