Стас Садальский назвал окружение Аллы Пугачёвой причиной её падения вниз

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юлиан гостил в программе "Звёздная кухня", где в приподнятом настроении рассказывал о своих выступлениях в госпиталях для раненых военных и поделился воспоминаниями о дружбе с Нонной Мордюковой, Людмилой Зыкиной и Александрой Пахмутовой.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Во время программы на связь вышел давний друг Юлиана Стас Садальский, который подчеркнул особенности творчества певца. Садальский утверждает, что Юлиан принадлежит к высокому искусству, работая с серьезными текстами, созданными такими авторами, как Карина Филиппова и Николай Добронравов. В отличие от "драной попсы", которая, по словам Садальского, ограничивается поверхностными темами, Юлиан творит с поэтичной глубиной.

Садальский утверждал, что качество песен Юлиана могло быть причиной отсутствия близкой дружбы с Аллой Пугачёвой.

"Окружение очень сложное у нее было, тянуло её все время вниз", — передаёт слова Садальского "Московский Комсомолец".

В свою очередь, Юлиан подтвердил это мнение, сказав, что действительно не общался со всеми окружавшими Пугачёву людьми.

Ранее сообщалось, что Садальский предложил пранкерам Вовану и Лексусу позвонить Пескову.

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