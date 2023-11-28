Появились подробности госпитализации Боярского

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Госпитализированному накануне Михаилу Боярскому стало лучше.

Фото: Официальный сайт Михаила Боярского

О самочувствии артиста пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, Боярский в состоянии средней степени тяжести поступил в отделение реанимации Мариинской больницы 27 ноября.

В публикации приводятся слова сына актёра. Он заявил, что отец перенёс инфаркт и уже оценивает свое состояние как неплохое.