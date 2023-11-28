Госпитализированному накануне Михаилу Боярскому стало лучше.
О самочувствии артиста пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По информации телеканала, Боярский в состоянии средней степени тяжести поступил в отделение реанимации Мариинской больницы 27 ноября.
В публикации приводятся слова сына актёра. Он заявил, что отец перенёс инфаркт и уже оценивает свое состояние как неплохое.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.