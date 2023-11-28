Будут ли вновь парой певица Ольга Бузова и блогер Дава: мнение экс-ведущего "Дома-2»"Влада Кадони

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи сети обсуждают возможное воссоединение певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, известного как Дава, который сначала прилетел к Ольге в Китай на съемки шоу, а потом посетил концерты Бузовой.

Фото: Личный аккаунт Влада Кадони в Instagram by Влад Кадони

Super.ru пишет, что телеведущий и звезда "Дома-2" Влад Кадони выразил свое мнение по поводу данной ситуации. По его мнению, воссоединение пары возможно, хотя и не гарантировано. Также Влад считает, что в этих отношениях присутствует элемент хайпа, хотя в прошлом пара была искренне друг к другу настоена. Кадони считает, что Бузова хочет "пошуметь" на публику, чтобы показать, что это Дава ищет воссоединения, а не она.

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