Андрей Ургант признался, что зарегистрировал брак с женщиной на 21 год младше него

Актёр Андрей Ургант признался, что официально зарегистрировал отношения с возлюбленной Еленой, которая младше него на 21 год.

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По словам артиста, он встретил будущую супругу в начале 2000-х. Как пояснил Ургант, Елена — отличная хозяйка. Актёр добавил, что вместе с женой ему удалось обрести ощущение спокойствия и порядка.

"Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку", — подчеркнул Ургант в беседе с Леди Mail.ru.

Ранее Андрей Ургант отказался рассуждать о поддержке специальной военной операции (СВО) России на Украине. При этом он уточнил, что поддерживает Красную Армию и армию эпохи Петра Великого.

Весной 2023 года актёр раскрыл размер своей пенсии. Он заявил, что получает 18 500 рублей ежемесячно. Артист по-прежнему снимается в фильмах и играет в театральных постановках.