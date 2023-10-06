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Отец Ивана Урганта отказался от поддержки СВО

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Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта, актёр Андрей Ургант объяснил, что поддерживает Красную армию, а от поддержки СВО воздержался.

Отец Ивана Урганта отказался от поддержки СВО
Фото: ВК-аккаунт Андрея Урганта

Отец Урганта отказался от своей поддержки СВО. Он рассказал, что уважает советскую армию и армию эпохи Петра Первого.

Андрей Ургант отметил, что встанет на защиту родины только в том случае, когда немцы со "шмайссером" пойду на Москву.

"А по поводу СВО я вам ничего не скажу", — сказал артист в интервью RTVI.

Ургант-старший объяснил, что шоу "Вечерний Ургант" закрыли на всякий случай и травлю его сына устроили из опасений, что он может сказать лишнего на публике.

Ранее Иван Ургант заявил, что символизирует Россию и пообещал ответить на доносы в компании телеведущего Владимира Познера.

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Дружба с Ефремовым, СССР, любовь к литературе, эталонные артисты и смена фамилии / Андрей Ургант
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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