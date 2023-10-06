Отец Ивана Урганта, актёр Андрей Ургант объяснил, что поддерживает Красную армию, а от поддержки СВО воздержался.
Отец Урганта отказался от своей поддержки СВО. Он рассказал, что уважает советскую армию и армию эпохи Петра Первого.
Андрей Ургант отметил, что встанет на защиту родины только в том случае, когда немцы со "шмайссером" пойду на Москву.
"А по поводу СВО я вам ничего не скажу", — сказал артист в интервью RTVI.
Ургант-старший объяснил, что шоу "Вечерний Ургант" закрыли на всякий случай и травлю его сына устроили из опасений, что он может сказать лишнего на публике.
Ранее Иван Ургант заявил, что символизирует Россию и пообещал ответить на доносы в компании телеведущего Владимира Познера.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.