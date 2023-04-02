Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
E1.RU: врач Светлана Куприна назвала шесть болезней, о которых узнают, когда их уже поздно лечить
Кристина Орбакайте объяснила в Сети, почему не появилась на премьере собственного фильма
РИА "Новости" рассказало о неизвестных подробностях кинофильма "Москва слезам не верит"
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост
Тренер Александр Жулин рассказал о голосовом сообщении от Романа Костомарова: "Слабый, но адекватный"
Военный политолог Перенджиев: Россия пока не будет раскрывать все свои козыри на Украине
Медведев прокомментировал события вокруг Киево-Печёрской лавры цитатой из "Апокалипсиса"
Fakt: генерал Пацек призвал силой заставить Путина отказаться от размещения ракет в Белоруссии
"База": в Брянской области мобилизованный взял в заложники около десяти военных

МК: отец Ивана Урганта Андрей рассказал, что получает пенсию в размере 18 500 рублей

1:09
Шоу-бизнес

Актёр Андрей Ургант рассказал о размере своей пенсии и заявил, что ему едва хватает на оплату коммунальных услуг. Он отметил, что продолжает работать в театре и сниматься в кино, чтобы обеспечить семье достойный уровень жизни.

МК: отец Ивана Урганта Андрей рассказал, что получает пенсию в размере 18 500 рублей

Отец Ивана Урганта заявил, что его пенсия составляет 18 500 рублей. Также он сообщил, что не получает надбавки за звания. Ургант-старший подчеркнул, что такой суммы хватает только на отплату ЖКХ. Он отметил, что продолжает трудовую деятельность и зарабатывает достаточно денег, чтобы "жить достойно".

"Я не могу пожаловаться на свою жизнь, не голодаю. Получаю среднюю по стране зарплату, которая позволяет мне жить не богато, но достойно", — сказал актёр в беседе с "МК".

Актёр заявил, что ему жалко пенсионеров, которые вынуждены жить только на одну пенсию.

"Люди, которые остаются одни на пенсии 15-20 тысяч рублей, конечно, находятся в зоне риска огромного. Потому что им никто не поможет", — сказал Ургант.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Рублевка шок концерт ведущий Ургант, оскорбивший россиян Сабуров и бежавший Познер
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Чёрный орёл" будет охотится на "Леопардов" и прочий натовский зверинец

Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".

В зоне СВО в апреле появятся новые танки "Чёрный орёл", которые превосходят немецкие "Леопарды"
Генерал Муженко заявил об угрозе скрытых резервов войск ВС РФ для ВСУ
Украинский генерал призвал реально оценивать потенциал армии России
Российские спецназовцы отразили атаку техники НАТО в Запорожье
По ЕС прокатилась волна гнева из-за Украины — Le Figaro
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Захар Прилепин опубликовал прогноз СВО: Хохлы попрут
Российские С-300 обманули радары новейших F-35 ВВС США
Бойцы ВС РФ ударили высокоточным оружием по позициям ВСУ
Бойцы ВС РФ ударили высокоточным оружием по позициям ВСУ
Последние материалы
Кристина Орбакайте объяснила в Сети, почему не появилась на премьере собственного фильма
МК: отец Ивана Урганта Андрей рассказал, что получает пенсию в размере 18 500 рублей
РИА "Новости" рассказало о неизвестных подробностях кинофильма "Москва слезам не верит"
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост
Тренер Александр Жулин рассказал о голосовом сообщении от Романа Костомарова: "Слабый, но адекватный"
Военный политолог Перенджиев: Россия пока не будет раскрывать все свои козыри на Украине
Медведев прокомментировал события вокруг Киево-Печёрской лавры цитатой из "Апокалипсиса"
Fakt: генерал Пацек призвал силой заставить Путина отказаться от размещения ракет в Белоруссии
"База": в Брянской области мобилизованный взял в заложники около десяти военных
Associated Press: если Киев не начнёт побеждать, Запад больше не даст оружия Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников