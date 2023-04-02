МК: отец Ивана Урганта Андрей рассказал, что получает пенсию в размере 18 500 рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Андрей Ургант рассказал о размере своей пенсии и заявил, что ему едва хватает на оплату коммунальных услуг. Он отметил, что продолжает работать в театре и сниматься в кино, чтобы обеспечить семье достойный уровень жизни.

Отец Ивана Урганта заявил, что его пенсия составляет 18 500 рублей. Также он сообщил, что не получает надбавки за звания. Ургант-старший подчеркнул, что такой суммы хватает только на отплату ЖКХ. Он отметил, что продолжает трудовую деятельность и зарабатывает достаточно денег, чтобы "жить достойно".

"Я не могу пожаловаться на свою жизнь, не голодаю. Получаю среднюю по стране зарплату, которая позволяет мне жить не богато, но достойно", — сказал актёр в беседе с "МК".

Актёр заявил, что ему жалко пенсионеров, которые вынуждены жить только на одну пенсию.

"Люди, которые остаются одни на пенсии 15-20 тысяч рублей, конечно, находятся в зоне риска огромного. Потому что им никто не поможет", — сказал Ургант.

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