Младший сын легендарного тверского шансонье Михаила Круга, активно участвует в гастрольной жизни перед новым годом. Вместе с матерью Ириной Круг он исполняет песни на их концертах, используя псевдоним отца и его репертуар.
Согласно рассказу Ольги Медведевой, сестры Михаила Круга, Александр полностью посвятил себя творчеству и часто гастролирует вместе с матерью. Вопреки отсутствию собственного полноценного репертуара, он выпустил свою первую песню в этом году под названием "Твой каприз", написанную Леонидом Телешевым, сообщает "Комсомольская Правда".
Также она отметила, что Александр принял решение покинуть первый курс ГИТИСа из-за регулярных концертов с матерью и теперь обучается заочно.
Несмотря на сложности в учебе, связанные с публичной личностью его отца, Александр стремится развиваться в музыкальной сфере, а в 2020 году официально сменил свою фамилию на "Круг" в память о своем покойном отце.
Следует отметить, что у Михаила Круга есть еще один сын, Дмитрий, от первого брака, который работает в полиции в Твери.
Ранее сообщалось, что критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.