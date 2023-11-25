Сын Михаила Круга Александр бросил учёбу в ГИТИСе ради концертов с песнями отца

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младший сын легендарного тверского шансонье Михаила Круга, активно участвует в гастрольной жизни перед новым годом. Вместе с матерью Ириной Круг он исполняет песни на их концертах, используя псевдоним отца и его репертуар.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Александра Круга

Согласно рассказу Ольги Медведевой, сестры Михаила Круга, Александр полностью посвятил себя творчеству и часто гастролирует вместе с матерью. Вопреки отсутствию собственного полноценного репертуара, он выпустил свою первую песню в этом году под названием "Твой каприз", написанную Леонидом Телешевым, сообщает "Комсомольская Правда".

Также она отметила, что Александр принял решение покинуть первый курс ГИТИСа из-за регулярных концертов с матерью и теперь обучается заочно.

Несмотря на сложности в учебе, связанные с публичной личностью его отца, Александр стремится развиваться в музыкальной сфере, а в 2020 году официально сменил свою фамилию на "Круг" в память о своем покойном отце.

Следует отметить, что у Михаила Круга есть еще один сын, Дмитрий, от первого брака, который работает в полиции в Твери.

Ранее сообщалось, что критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга.

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