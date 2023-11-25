Поэт Пеленягрэ назвал причину русофобии Лаймы Вайкуле: боится за имущество

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда российской эстрады Лайма Вайкуле сегодня привлекает внимание своими скандальными заявлениями, заняв антироссийскую позицию и выражая негодование в адрес России. Она требует от россиян извинений и покаяния, утверждая, что только после этого она будет готова вернуться в Россию для выступлений.

Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Поэт Виктор Пеленягрэ, сотрудничавший с Вайкуле и написавший для нее несколько хитов, предполагает, что изменение ее отношения к России связано с утратой ею имущества в Юрмале после приобретения независимости Латвией в 1991 году.

По словам Пеленягрэ, она опасается, что подобное может повториться, и, возможно, это является основной причиной ее антироссийских высказываний.

"Она боится, что опять эти прибалты под общим руководством Урсулы фон дер Ляйен что-нибудь такое же выкинут", — приводит слова поэта "Московский Комсомолец".

Пеленягрэ утверждает, что в прошлом Вайкуле относилась к России с уважением, избегая политических тем. Он предполагает, что ее нынешние заявления могут быть результатом воздействия сторонних сил.

Ранее сообщалось, что певица Лайма Вайкуле заявила, что после Кипра Алле Пугачёвой следует улететь в Австралию.

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