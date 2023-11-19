Певица Лайма Вайкуле заявила, что после Кипра Алле Пугачёвой следует улететь в Австралию

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда началось вторжение ХАМАС, Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* вместе с детьми находились в Израиле. Видео, опубликованное комиком, показывало, как их дети играют в бомбоубежище. Впоследствии семья решила покинуть Израиль и уехать на Кипр. Певица Лайма Вайкуле выразила свою тревогу за своих друзей и позвонила Пугачёвой, чтобы узнать, что с ними происходит. Однако Примадонна успокоила её, сказав, что они в порядке, и попросила приятельницу не беспокоиться. Подробности передаёт портал "Утро.ру".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Они были спокойнее, чем я. Потому что вдалеке ты больше себя нагоняешь, внутри люди как-то, наверно, собираются и иначе к этому относятся. Но я вообще паникёрша, как правило, меня успокаивают", — едва сдерживая плач, говорила Вайкуле.

В дополнение к этому, Вайкуле которая исполнила хит "Листья жёлтые", отметила, что злой рок не только преследует семью Пугачёвой, но и воздействует на весь мир. Она также высказала предположение о том, куда может отправиться Примадонна с Галкиным* и детьми после времени на Кипре.

"В Австралию надо улетать. Дальняя точка. И то неизвестно, насколько это безопасное место", — подытожила Вайкуле.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Лайма Вайкуле "Листья жёлтые"