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Уехавшая в Латвию Лайма Вайкуле назвала условие возвращения в Россию

1:24
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле два года назад переехала из России в Латвию, сопровождая это сразу несколькими скандальными заявлениями. Артистка тогда заявила, что больше не намерена петь для российской аудитории и даже категорически отказалась возвращаться в Россию. Однако недавно она изменила свою риторику.

Уехавшая в Латвию Лайма Вайкуле назвала условие возвращения в Россию
Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Лайма Вайкуле неожиданно потребовала от россиян "извинений и покаяния". После выполнения этого условия знаменитость пообещала рассмотреть вопрос о возвращении на российскую сцену и порадовать россиян своим исполнением.

"Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится..." — приводит слова артистки "Комсомольская Правда".

Она не раскрыла причины готовности заменить свой гнев на милость. Несколько недель назад она клялась, что больше никогда не выступит в России. 69-летняя исполнительница хита "Вернисаж" заявляла, что не желает видеть российскую публику на своих концертах. В то время как продолжала выступать по всему миру с репертуаром, записанным на русском языке.

По словам певицы, ее цель — "просветить" и "вразумить" россиян, хотя пока это ей плохо удается.

Ранее сообщалось, что певица Лайма Вайкуле заявила, что после Кипра Алле Пугачёвой следует улететь в Австралию.

Лайма Вайкуле - О чём играет пианист? (Official Video)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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