Светская львица Пэрис Хилтон всегда оставалась в центре внимания публики с момента её взлёта к славе в начале 2000-х годов. Известная своими бизнес-начинаниями, роли в реалити-шоу, Пэрис активно делится личной жизнью с поклонниками.
Super.ru пишет, что меньше года назад у 42-летней Пэрис родился сын Феликс, которого родила суррогатная мама. И вот появилась новость о рождении дочери, которую также родила суррогатная мать. Для девочки выбрали имя Лондон.
Тем временем поклонники в восторге и оставляют комментарии:
"Лондон и Пэрис. Иконы"
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