42-летняя Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Светская львица Пэрис Хилтон всегда оставалась в центре внимания публики с момента её взлёта к славе в начале 2000-х годов. Известная своими бизнес-начинаниями, роли в реалити-шоу, Пэрис активно делится личной жизнью с поклонниками.

Фото: Личный аккаунт Пэрис Хилтон в Instagram

Super.ru пишет, что меньше года назад у 42-летней Пэрис родился сын Феликс, которого родила суррогатная мама. И вот появилась новость о рождении дочери, которую также родила суррогатная мать. Для девочки выбрали имя Лондон.

Тем временем поклонники в восторге и оставляют комментарии:

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