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Модель Оксана Самойлова рассказала, как у нее получается поддерживать фигуру

0:48
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова, модель и блогерша, разработала собственную систему тренировок для поддержания своей фигуры в форме.

Модель Оксана Самойлова рассказала, как у нее получается поддерживать фигуру
Фото: личный аккаунт инстаграм Оксаны Самойловой

В беседе с News.ru она призналась, что, несмотря на свою лень к физической активности, тренируется всю жизнь. Звезда предпочитает разнообразные упражнения, избегая повторений, чтобы избежать скуки в спортивном зале.

Она проводит тренировки два-три раза в неделю, длительностью 30–40 минут, с тремя месяцами отдыха между периодами активности. Этот подход позволяет ей поддерживать форму на протяжении всей жизни, не теряя интереса к тренировкам.

Ранее сообщалось, что 9-летняя дочь Оксаны Самойловой рассказала о требованиях к бойфренду.

РОДЫ В АМЕРИКЕ .Оксана Самойлова о родах в Америке. Самойлова показала фигуру после родов.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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