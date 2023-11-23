Концерт группы из США Brian Jonestown Massacre в Австралии завершился дракой музыкантов

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники американской группы Brian Jonestown Massacre подрались на сцене во время своего выступления в Мельбурне в Австралии. Инцидент произошёл в Forum Theatre, когда два рокера вступили в потасовку прямо во время исполнения песни. Охрана успела разделить музыкантов. Причина конфликта не была раскрыта.

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

После этого инцидента концерт был завершен. Согласно информации NME, остальная часть тура группы, в рамках которой они должны были дать ещё три концерта, отменена.

The Brian Jonestown Massacre была основана в 1990 году в Сан-Франциско. С течением времени состав коллектива неоднократно менялся, однако фронтменом остаётся Антон Ньюкомб. Музыкальный стиль группы The Brian Jonestown Massacre основан на влиянии психоделической музыки 1960-х годов, а также таких жанров, как шугейз, джэнгл-поп, гаражный рок и лоу-фай.

The Brian Jonestown Massacre - La Route du Rock 2023 – ARTE Concert