Экс-солист группы "Руки вверх!" считает, что певцу Шарлоту нужно пойти в армию

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший солист "Руки вверх!" Алексей Потехин уверен, что певцу Эдуарду Шарлоту следует пойти в армию.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Служба в рядах ВС РФ поможет исполнителю реабилитироваться и доказать, что он достоин российского гражданства.

"Необязательно нужно идти на СВО, но пусть служит Родине, отрабатывает российское гражданство", — заявил Потехин, которого цитирует издание Daily Storm.

Бывший солист "Руки вверх!" считает, что-то же самое относится ко всем остальным россиянам, уехавшим из страны после начала спецоперации на Украине. Потехин полагает, что им сейчас важно делать что-то, что принесёт пользу родине, чтобы исправить мнение о себе и получить возможность вернуться.

Певец Шарлот прославился тем, что летом 2023 года сжёг свой паспорт, сняв этот процесс на видео, заявляя, что отказывается от российского гражданства. Однако 22 ноября исполнитель приехал в Россию из Еревана, сообщив ранее, что хочет вернуться домой.

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