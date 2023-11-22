На задержанного в Пулково певца Шарлота составили три протокола

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Представители МВД сообщили о составлении трёх административных протоколов в отношении певца Эдуарда Шарлота, задержанного в петербургском аэропорту Пулково.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Музыкант понесёт ответственность за совершение мелкого хулиганства, умышленную порчу паспорта Российской Федерации и дискредитацию армии РФ, передаёт RT.

Летом 2023 года исполнитель выложил видео со сжиганием собственного паспорта. Такое поведение Шарлот объяснил тем, что не поддерживает проведение спецоперации.

За административные правонарушения певца могут оштрафовать или арестовать. Он находится на допросе у следователей.

Ранее Шарлот извинился за публикацию ролика со сжиганием паспорта. Как подчеркнул музыкант, это случилось из-за того, что он доверял ложным сведениям.