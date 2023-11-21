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Возлюбленный Бони возмутился шутками Воли в адрес модели

1:18
Шоу-бизнес

Партнер Виктории Бони, Руслан Гасанов, в интервью для "СтарХита" заявил, что не собирается продолжать ссору с Павлом Волей, сообщает Газета. Ru.

Возлюбленный Бони возмутился шутками Воли в адрес модели
Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

"Мне ему морду набить? Нет, у меня другие приоритеты. Тратить время на подобные конфликты не в моем стиле. Вика отлично умеет реагировать на подобные ситуации. Она не расстраивается, потому что люди проявляют свой уровень интеллекта. Сейчас история уже не о ней", — подчеркнул Гасанов.

По его словам, его недоумение вызвано тем, что представители мужского пола допускают себе нецензурные высказывания по адресу девушек в эфире национальных телеканалов. Тем не менее, Гасанов отметил, что инцидент на шоу Воли не стал источником конфликта с Боней. Он подчеркнул, что строит свои отношения с ней на основе доверия и взаимного уважения.

"Никто не может заставить меня что-то делать, просто посмотрите на меня. Кроме того, у нас в отношениях нет главных. Мы строим отношения на взаимном уважении, а не на том, кто круче и лучше. Мы слушаем друг друга. И главное для меня — чтобы меня уважали", — подытожил Гасанов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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