Продюсер Дзюник: Пугачёва вернулась в Россию, чтобы обсудить заработок

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник, в эфире программы "Русские сенсации" на НТВ, высказал предположение о возможных финансовых трудностях у певицы Аллы Пугачевой, сообщает Газета.Ru.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Вероятно, Алла Борисовна приехала для обсуждения каких-то вопросов, связанных с контрактом или участием в корпоративе", — подчеркнул Дзюник.

Бывший гитарист Пугачевой, Александр Левшин, согласился с продюсером относительно финансовых проблем у певицы. Он отметил, что за последние несколько лет доходы семьи значительно сократились, а Пугачева привыкла к изысканному образу жизни. Левшин также напомнил о наличии у певицы и ее супруга Максима Галкина* недвижимости за границей.

"У них есть общее жилье на Кипре. А также у нее есть несколько квартир во Флориде, квартира на Манхэттене в Нью-Йорке", — перечислил Левшин.

Ранее стала известна вся недвижимость Пугачёвой в США.



* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.