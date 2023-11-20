Продюсер Леонид Дзюник, в эфире программы "Русские сенсации" на НТВ, высказал предположение о возможных финансовых трудностях у певицы Аллы Пугачевой, сообщает Газета.Ru.
"Вероятно, Алла Борисовна приехала для обсуждения каких-то вопросов, связанных с контрактом или участием в корпоративе", — подчеркнул Дзюник.
Бывший гитарист Пугачевой, Александр Левшин, согласился с продюсером относительно финансовых проблем у певицы. Он отметил, что за последние несколько лет доходы семьи значительно сократились, а Пугачева привыкла к изысканному образу жизни. Левшин также напомнил о наличии у певицы и ее супруга Максима Галкина* недвижимости за границей.
"У них есть общее жилье на Кипре. А также у нее есть несколько квартир во Флориде, квартира на Манхэттене в Нью-Йорке", — перечислил Левшин.
Ранее стала известна вся недвижимость Пугачёвой в США.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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