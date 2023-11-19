Филипп Киркоров заявил, что может выпустить альбом с неузнаваемым голосом

Певец Филипп Киркоров поделился в беседе с Telegram-каналом "Звездач" о том, что он был бы готов записать альбом, где его голос стал бы неузнаваемым.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Киркоров хочет провести такой эксперимент, выпустив композиции под вымышленным именем.

"Могу сделать так, что не узнают. Это так, мысли вслух, такой эксперимент сделать", — рассказал артист.

Филипп Киркоров начал свою музыкальную карьеру в 1985 году с выступления в программе "Шире круг" с песней "Алеша". В 1987 году он присоединился к ансамблю "Мюзик-Холл" в Санкт-Петербурге. В течение года певец познакомился с Аллой Пугачевой.