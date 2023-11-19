Филипп Киркоров заявил, что может выпустить альбом с неузнаваемым голосом

Певец Филипп Киркоров поделился в беседе с Telegram-каналом "Звездач" о том, что он был бы готов записать альбом, где его голос стал бы неузнаваемым.
Киркоров хочет провести такой эксперимент, выпустив композиции под вымышленным именем.
"Могу сделать так, что не узнают. Это так, мысли вслух, такой эксперимент сделать", — рассказал артист.
Филипп Киркоров начал свою музыкальную карьеру в 1985 году с выступления в программе "Шире круг" с песней "Алеша". В 1987 году он присоединился к ансамблю "Мюзик-Холл" в Санкт-Петербурге. В течение года певец познакомился с Аллой Пугачевой.
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