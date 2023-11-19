Лера Кудрявцева и Катя Гордон: "Секса хочется часто"

Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон объявили о своем вторжении в музыкальный мир с песней "Дамы за 30". В интервью они рассказали, что успех их дуэта не связан с вокалом, а скорее с контентом и личной харизмой.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Автор текста композиции, Катя Гордон, подчеркнула, что они обожают возраст за 30, поскольку это время, когда женщины могут по-настоящему наслаждаться жизнью. В интервью друзья поделились взглядами на интимную жизнь после 30 лет, признав, что "секса хочется часто".

Несмотря на шутливый характер своего музыкального предприятия, Катя Гордон подчеркнула, что в музыкальном мире важны не только вокальные данные, а главное — харизма, личность и правильный тандем. Даже Лариса Долина выразила готовность помочь Лере с вокалом, подчеркнув важность долголетней дружбы.

Катя Гордон пояснила, что они решили занять нишу, оставленную Веркой Сердючкой, и добавила, что в их коллективе главное — не вокал, а харизма, личность и качественный контент.

Катя Гордон feat. Лера Кудрявцева - Дамы за 30