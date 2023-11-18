Никита Джигурда в роли официанта удивил посетителей ресторана в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жительница Москвы зашла в кафе на обед, к ней подошёл официант, его внешность сразу напомнила Никиту Джигурду.

Фото: Openverse by 7859а is licensed under CC BY-SA 4.0

Оказалось, это действительно был Джигурда, который, не просто принимал заказы, а применял особый творческих подход, сочиняя стихи на ходу.

"И проблемы кажутся не такими страшными, правда, задница растет темпами опасными, если после шести перед сном сладкое есть, а сейчас можно", — передаёт слова Джигурды "Комсомольская правда".

Затем Джигурда начал говорить характерным для него басистым голосом, спрашивая у посетителей, какого цвета кровь у кальмара, обещая роллы в подарок победителю.

Джигурда, вероятно, стал официантом не из-за финансовых трудностей, а из-за креативной промоакции сотрудников ресторана.

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