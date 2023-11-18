Виктория Боня заявила, что пластическая операция за 19 млн рублей окупилась

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

43-летняя телеведущая Виктория Боня вернулась в Москву и поделилась своими впечатлениями. Она отметила, что город полон событий, и теперь, после успешной пластической операции стоимостью 19 миллионов рублей, она активно участвует в общественной жизни.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

"Москва всегда полна событий, и я очень долго не приезжала сюда и не вела активную социальную жизнь. Но сейчас я вернулась, и мне понравилось. Сейчас сыпется много предложений по съемкам, я выбираю самые интересные варианты", — рассказала звезда.

Стоит отметить, что операцию по пластике Боня провела у известного хирурга Чиа Чи Као в Лос-Анджелесе, и она не стесняется демонстрировать результаты своей трансформации публике.

ВИКТОРИЯ БОНЯ: ПЛАСТИКА за 19.000 000 рублей! 🤨 Нас развели?