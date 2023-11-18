43-летняя телеведущая Виктория Боня вернулась в Москву и поделилась своими впечатлениями. Она отметила, что город полон событий, и теперь, после успешной пластической операции стоимостью 19 миллионов рублей, она активно участвует в общественной жизни.
"Москва всегда полна событий, и я очень долго не приезжала сюда и не вела активную социальную жизнь. Но сейчас я вернулась, и мне понравилось. Сейчас сыпется много предложений по съемкам, я выбираю самые интересные варианты", — рассказала звезда.
Стоит отметить, что операцию по пластике Боня провела у известного хирурга Чиа Чи Као в Лос-Анджелесе, и она не стесняется демонстрировать результаты своей трансформации публике.
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